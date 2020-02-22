Президент Союза биатлонистов России (СБР) во время женской эстафеты на чемпионате мира-2020 в Антерсельве вернулся из полиции, где давал показания, и рассказал «СЭ» об утренней истории и ее последствиях.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения IBU, ее интересовали Александр Логинов и личный тренер биатлониста Александр Касперович.

— Касперовича отпустили из полиции?

— Да.

— У вас был с ним разговор по поводу аккредитации накануне чемпионата мира?

— Нет, он приехал сам. Как турист. И то, что он взял украинскую аккредитацию — чисто его проблемы. А еще он устроил проблемы всей сборной.

— Какой-то выговор ему будет?

— Наверное, позже. Не сейчас же. Человек сам себя наказал, он сделал плохо не себе, а Саше. Зачем бегать с чужими аккредитациями? Тем более там, где не положено.

— Получается, Касперович подставил всех?

— Он взял чужую аккредитацию — и попался.

— Хованцев сказал, что вся эта история — заказ IBU.

— Не сказал бы, что заказ. Это было по факту получения информации. Они увидели, что Касперович ходит с чужой аккредитацией и решили, что тем самым он скрывается. Он же турист.

— Касперович живет в отеле со сборной. Он платит за свой счет?

— Любой мог поселиться в том отеле. Конечно, он платит сам. Никак не за счет сборной. Я вообще живу со шведами.

— 20 аккредитаций было выделено на команду. Давайте разберем. Восемь — сервисерам. Кому остальные?

— Почему вы любите все считать? Все посчитано уже и роздано каждому специалисту.

— Вот и хочется понять: кому именно?

— Спрашивайте у сборной.

— Так вы руководитель.

— Я — руководитель и у меня отдельная аккредитация. (Владимир Иванов)