Владимир Драчев: «Хотелось бы, чтобы Логинов побегал еще еще лет пять»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью «СЭ» выразил надежду на то, что Александр Логинов не завершит карьеру из-за обрушившегося на него давления. Перед эстафетой на чемпионате мира в Антерсельве в номере Логинова полиция провела обыск, после чего спортсмен снялся с масс-старта.

— Какие-то объяснения нужно сначала получать от IBU, — сказал Драчев. — Мы подготовим бумагу.

— Что в ней будет?

— Письмо-обращение с просьбой разъяснить свою позицию по всей этой ситуации.

— Каким видите дальнейшее развитие событий?

— Какие вы торопливые.

— Но есть же конечная цель?

— Самое главное, чтобы прекратились все эти действия. В первую очередь, со стороны нового комитета BIU. Он явно провоцирует нас на определенные действия. Мы пока их не делаем. Надеемся на диалог, а не на конфликт. Нам нужно защищать наших спортсменов.

— Если Логинов действительно в ближайшее время завершит карьеру, это будет трагедией для российского спорта?

— Все мы когда-то ее завершаем.

— Но не в 28 лет.

— Конечно, хотелось бы, чтобы он побегал еще лет пять. А лучше больше. (Владимир Иванов)

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