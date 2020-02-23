Владимир Драчев: «Хотелось бы, чтобы Логинов побегал еще еще лет пять»
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью «СЭ» выразил надежду на то, что Александр Логинов не завершит карьеру из-за обрушившегося на него давления. Перед эстафетой на чемпионате мира в Антерсельве в номере Логинова полиция провела обыск, после чего спортсмен снялся с масс-старта.
— Какие-то объяснения нужно сначала получать от IBU, — сказал Драчев. — Мы подготовим бумагу.
— Что в ней будет?
— Письмо-обращение с просьбой разъяснить свою позицию по всей этой ситуации.
— Каким видите дальнейшее развитие событий?
— Какие вы торопливые.
— Но есть же конечная цель?
— Самое главное, чтобы прекратились все эти действия. В первую очередь, со стороны нового комитета BIU. Он явно провоцирует нас на определенные действия. Мы пока их не делаем. Надеемся на диалог, а не на конфликт. Нам нужно защищать наших спортсменов.
— Если Логинов действительно в ближайшее время завершит карьеру, это будет трагедией для российского спорта?
— Все мы когда-то ее завершаем.
— Но не в 28 лет.
— Конечно, хотелось бы, чтобы он побегал еще лет пять. А лучше больше. (Владимир Иванов)