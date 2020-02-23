Владимир Драчев: «А какие были результаты, когда Логинова тренировал Касперович?»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в интервью «СЭ» обозначил свою позицию относительно заслуг тренера Александра Касперовича в подготовке российского биатлониста Александра Логинова. По его словам, успехи спортсмена — заслуга целой команды.

— Почему вы отказываетесь признавать заслугу Касперовича в подготовке Логинова?

— Какая может быть заслуга человека, работающего на расстоянии? У нас есть команда. И за два года его подготовили. А какие были результаты, когда тренировал Александр Касперович? Ну, извините. (Владимир Иванов)

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