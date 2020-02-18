ЧМ-2020 по биатлону
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Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, россиянки — вне топ-10

17:36
Доротея Вирер. Фото AFP
Доротея Вирер. Фото AFP
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Итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира-2020 по биатлону. Для 29-летней биатлонистки это третья медаль на турнире в Италии после серебра в смешанной эстафете и золота в гонке преследования.

Вирер, которая на 2,2 секунды опередила немку Ванессу Хинц, стала трехкратной чемпионкой мира.

Россиянки в первую десятку не попали — лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 13-й.

Антхольц-Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км
1. Доротея Вирер (Италия) — 43.07,7 (2)
2. Ванесса Хинц (Германия) — отставание 02,2 (1)

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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