Итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира-2020 по биатлону. Для 29-летней биатлонистки это третья медаль на турнире в Италии после серебра в смешанной эстафете и золота в гонке преследования.

Вирер, которая на 2,2 секунды опередила немку Ванессу Хинц, стала трехкратной чемпионкой мира.

Россиянки в первую десятку не попали — лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 13-й.

Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 15 км

1. Доротея Вирер (Италия) — 43.07,7 (2)

2. Ванесса Хинц (Германия) — отставание 02,2 (1)