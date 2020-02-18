Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, россиянки — вне топ-10
17:36
Итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира-2020 по биатлону. Для 29-летней биатлонистки это третья медаль на турнире в Италии после серебра в смешанной эстафете и золота в гонке преследования.
Вирер, которая на 2,2 секунды опередила немку Ванессу Хинц, стала трехкратной чемпионкой мира.
Россиянки в первую десятку не попали — лучшей стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала 13-й.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 15 км
1. Доротея Вирер (Италия) — 43.07,7 (2)
2. Ванесса Хинц (Германия) — отставание 02,2 (1)
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