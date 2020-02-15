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Гимн России на церемонии награждения с Логиновым после победы в спринте на ЧМ

15 февраля 2020, 23:00
Кантен Фийон Майе, Александр Логинов и Мартен Фуркад (слева направо). Фото IBU
Кантен Фийон Майе, Александр Логинов и Мартен Фуркад (слева направо). Фото IBU
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Президент СБР Владимир Драчев опубликовал в своем Instagram видео с церемонии награждения после победы россиянина Александра Логинова в мужском спринте на 10 километров в итальянском Антхольце на чемпионате мира.

28-летний Логинов преодолел дистанцию 10 километров за 22 минут и 48,1 секунды при «чистой» стрельбе. Вторым стал француз Кантен Фийон Майе, третьим — его соотечественник Мартен Фуркад.

«Церемония награждения! Мы победили! Вперед, Россия! Ура!» — подписал видео Драчев.

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