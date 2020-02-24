Ветле Кристиансен выступил в поддержку Александра Логинова

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен прокомментировал ситуацию с обыском номера россиянина Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону-2020 в Италии и последующим отказом спортсмена выступать в масс-старте.

— Очень грустно, что в воскресенье он не смог выйти на старт и что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира, — цитирует «Лыжный спорт» Кристиансена. — Конечно, у него была двухлетняя дисквалификация, но я думаю, нам нужно двигаться дальше. Он отбыл двухлетнее наказание, и теперь он соревнуется вместе с нами. Я слышал об этом обыске, как я понял, причина была в аккредитации его тренера. Если причина обыска действительно в этом, то я думаю, что это очень, очень глупо. Мне его немного жаль. Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов. Сейчас у него не лучшие времена. Мне его правда жаль.

Во время чемпионата мира полиция Италии провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. После этого спортсмен не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.