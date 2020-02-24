Васильев обвинил СБР в бездействии по делу Логинова

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал руководство Союза биатлонистов России (СБР) за бездействие, не требуя от Международного союза биатлонистов (IBU) прекратить травлю россиянина Александра Логинова.

— Если в таком режиме все будет продолжаться, то будет настоящей катастрофой. Это я еще помягче слово подобрал, — приводит слова Васильева РИА «Новости». — Сейчас-то уже ничего хорошего. Никто не защищает наших спортсменов, их просто уничтожают как хотят. Никто не просит от IBU ответов, на каком основании они допускают травлю Логинова. Бездействие полное.

Я прошел советскую эпоху, помню, как все было. В сторону спортсменов боялись посмотреть, вякнуть чего-то. А сейчас разбираются как с какими-то бомжами. Такое отношение, что с нами никто не считается, будто общаются с банановой страной. Отсюда и результаты на лыжне.

Итальянская полиция в субботу провела обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Позже глава СБР Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова.