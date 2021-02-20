Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал «СЭ» третье место Сборной России в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке.

«Ну что тут говорить, конечно, здорово. Наконец-то получили заслуженную медаль. Мне на данном чемпионате мира больше всего жаль спортсменов, потому что их готовили так, как они выступают. Они старались, трудились, много работали. А получилось так, что их подготовили недостаточно для этого чемпионата. Бронзовая медаль стала справедливой наградой для спортсменов за их тяжкий труд.

Действительно хочется сказать спасибо ребятам, а не нашим тренерам. Тренеров я вообще не поздравляю. Так готовить сборную к ЧМ — это безобразие полное. Под тренерами я подразумеваю конкретно старших — Каминского и Шашилова. Критика направлена исключительно в их адрес. Тем не менее, я от души поздравляю ребят с медалью. Хоть и бронзовая, но очень ценная, особенно на фоне всего, что происходило в этом сезоне, — сообщил Васильев «СЭ».

Васильев также считает, что лучше всех пробежал Александр Логинов.

«Лучше всех сегодня — Логинов. Саша молодец! Несмотря на то, что предыдущие гонки не получались — сегодня он очень хорошо прошел. Елисеев, кстати, тоже неплохо. Латыпов хорошо начал, но последний круг завял — неравномерно распределил силы. В любом случае, победителей не судят», — добавил Васильев.

Сегодня, 20 февраля, Сборная России завоевала бронзовую медаль в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.

Победу одержала команда Норвегии, серебро взяла Швеция. Бронзовая медаль стала первой для России на ЧМ-2021.

(Артем Бухаев)