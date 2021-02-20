Васильев назвал катастрофой выступление женской сборной России в эстафете

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился с «СЭ» впечатлениями о выступлении женской сборной России в эстафете на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

Сборная России не смогла попасть в десятку лучших, заняв 11-е место в женской эстафете. Отставание российской команды от победителя составило 2 минуты и 10 секунд. Победила Норвегия.

«Катастрофа, что тут еще скажешь. Спортсменок винить не в чем, как их подготовили, так и пробежали. Девушки не готовы. Поэтому Акимова с неким осадком пришла на огневой рубеж и стрелять уже не могла», -сказал Васильев «СЭ».

Также Васильев высказал мнение о причине неудачного финиша биатлонисток.

«Тренера, прежде всего Шашилов, был некомпетентен в выборе места для тренировок сборной. Да и вообще назначение Каминского и Шашилова на должности старших тренеров-ошибка. Они не знают ни высоту, не были на этапах Кубка мира даже в качестве тренеров. А тут сразу национальную сборную им».

(Елизавета Денисова)