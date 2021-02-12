Васильев: «Действия IBU подтверждают низкий уровень руководства союза»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение, что действия Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских спортсменов на чемпионате мира говорят о низком профессиональном уровне руководства организации.

«Они по ходу дела начинают выдвигать новые требования вместо того, чтобы заранее подготовить перечень вопросов к Союзу биатлонистов России, который должен быть исполнен, — цитирует «РИА Новости» Васильева. — Теперь каждый день будут новые ограничения? Можно лишь подтвердить, что руководство IBU слабое, они не видят очевидных вещей. Не надо слишком сильно разбираться в правовых вопросах, здесь все шито белыми нитками».

IBU потребовал ограничить использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.

Напомним, что Союз биатлонистов России (СБР) 12 февраля направил официальное письмо руководству IBU, в котором выражает недоумение по поводу новых требований.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке (Словения) с 10 по 22 февраля.