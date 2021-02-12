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Васильев: «Действия IBU подтверждают низкий уровень руководства союза»

12:52

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение, что действия Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских спортсменов на чемпионате мира говорят о низком профессиональном уровне руководства организации.

«Они по ходу дела начинают выдвигать новые требования вместо того, чтобы заранее подготовить перечень вопросов к Союзу биатлонистов России, который должен быть исполнен, — цитирует «РИА Новости» Васильева. — Теперь каждый день будут новые ограничения? Можно лишь подтвердить, что руководство IBU слабое, они не видят очевидных вещей. Не надо слишком сильно разбираться в правовых вопросах, здесь все шито белыми нитками».

IBU потребовал ограничить использование во время чемпионата мира по биатлону официального названия «Союз биатлонистов России» и цветного логотипа СБР в модифицированном виде — без изображения государственного флага России.

Напомним, что Союз биатлонистов России (СБР) 12 февраля направил официальное письмо руководству IBU, в котором выражает недоумение по поводу новых требований.

Чемпионат мира по биатлону проходит в Поклюке (Словения) с 10 по 22 февраля.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210212/biatlon-1597176772.html?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fsport

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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