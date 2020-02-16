Старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров прокомментировал итоги старта чемпионата мира. Вчера Александр Логинов выиграл спринт, сегодня стал третьим в гонке преследования. По словам специалиста, в этом есть заслуга и личного тренера спортсмена Александра Касперовича, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Хотелось, конечно, большего, но я все равно рад, — прокомментировал бронзу Логинова Белозеров.

— Некоторые начнут приписывать эти успехи Касперовичу, который вел Александра на заключительном этапе подготовки. Насколько это справедливо?

— На тренерских советах постоянно поднимался вопрос, что тренеры сборной не контактируют с личными наставниками. Я решил поменять эту традицию. Еще осенью мы обговорили все с Касперовичем — и он согласился приехать на сбор в Риднау. Саня же — он у нас немного закрытый товарищ, а с личным тренером у него контакт хороший. И приезд Касперовича, конечно, сыграл благоприятную роль. Тренировался Александр по своему плану, но готовился в рамках сборной.

— Этот чемпионат мира уже сейчас можно назвать успешным?

— Надо мной смеялись, когда я говорил, что первый пик у нас на декабрь, а второй — на чемпионат мира. В весенне-летний период мы заложили базу на весь сезон. Другое дело, что стабильно бежать от и до у нас может только Логинов. Поэтому нужны паузы. Хотя новогодние каникулы, признаю, мы провели плохо. Зато сбор перед Антерсельвой прошел хорошо. Вы это видите. И впереди здесь у нас еще гонки.

Перед смешанной эстафетой Илья Трифанов спрашивал меня о шансах. Я сказал, что мы готовы выиграть. Он засмеялся: «Это хорошо, что вы готовы. А реально?» Но я правда так думал.

— Что мы еще готовы выиграть здесь?

— В принципе — все. Судя по настрою Александра, сбавлять он не собирается.