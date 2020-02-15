В Госдуме назвали великой победу Логинова в спринте на чемпионате мира по биатлону
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР) прокомментировал победу Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону.
Логинов завоевал золотую медаль в спринте на ЧМ в итальянском Антхольц-Антерсельве. Он прервал серию из 28 гонок без медалей для сборной России.
— Великая победа в одном из самых популярных в мире видов спорта, — цитирует Свищева его пресс-служба. - То, что Логинов стал чемпионом мира, говорит о том, что Россия по-прежнему остается ведущей страной в зимних видах спорта и в биатлоне, в частности.
Индивидуальная медаль на чемпионате мира — это то, чего вся страна ждала очень давно. И спасибо Александру, что он нам ее подарил.
Такие победы дают импульс развитию спорта по всей стране, во всех регионах. Надеемся, что это не последняя медаль мирового первенства.