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Уголовное дело Логинова и его тренера может быть закрыто до суда

10:36
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Уголовное дело российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, который в Италии подозревается в распространении допинга, может быть закрыто до суда, сообщает ТАСС.

— Прокуратура возбудила дело, это так, но сейчас идет только следствие. Речи о суде не идет, в данный момент идет дознание. Само собой, по окончании следствия дело может быть закрыто, — отметил адвокат российской стороны Йоханн Цеггелер.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России во время чемпионата мира в Антхольце после запроса Международного союза биатлонистов (IBU). Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7825367

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