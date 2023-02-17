Тренер Захаров считает, что для достижения результатов уровня Бе надо быть сверхчеловеком

Заслуженный тренер России по биатлону Валерий Захаров заявил, что норвежский биатлонист Йоханнес Бе в нынешнем сезоне показывает феноменальные результаты.

«Я не склонен говорить о том, что норвежцы что-то принимают, хотя не исключено, что по медицинским показателям действительно могут. Просто как можно бежать так, как бежит Бе? Он словно к нам с другой планеты прилетел, нереально, в одни ворота. И пять норвежцев в десятке — непонятно, как такое может быть. Конечно, нужно кушать какую-то кашу — гречневую или какую-то другую. У них там в Норвегии работают институты, видимо, разрабатывают варианты. Надо быть сверхчеловеком, чтобы так бежать, в этом году Бе поражает своими результатами», — приводит слова Захарова ТАСС.

В текущем сезоне Кубка мира Бе принял участие в 18 гонках, в 15 из них он одержал победу. Биатлонисту 29 лет, всего в его активе 17 золотых медалей чемпионатов мира и 5 — Олимпийских игр.