Тренер сборной России раскритиковал подготовку Логинова и Елисеева

Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский раскритиковал Александра Логинова и Матвея Елисеева за подготовку к сезону-2020/21. Оба биатлониста готовились отдельно от сборной. На проходящем в Поклюке чемпионате мира россияне еще не взяли ни одной медали.

«Матвей большинство тренировок сбрасывал нашим аналитикам. С Сашей такого контакта не получилось. С ним работает личный тренер, они всегда призывали не переживать, говорили, что все будет хорошо. Здесь нам удалось собрать информацию, но о том, что было в подготовительный период, очень мало информации, она обрывочная», — цитирует ТАСС Каминского.

По мнению специалиста, с Логиновым необходим жесткий разговор.

«Надо не вразумлять, надо жестко разговаривать. Он все-таки сотрудник ЦСП и обязан отчитываться, если получает там зарплату. Но не хочу вдаваться в детали, а то еще обидится», — сказал Каминский, добавив при этом, что не снимает с себя ответственность за результаты, а также предположив, что на подготовку Логинова к чемпионату мира могла повлиять сметь его отца.

По поводу Елисеева Каминский сказал, что ему «трудно корректировать работу, с которой не согласен».

«Надо разбираться и весной проанализировать, что они там напридумывали, — добавил тренер. — Я со своей стороны не отказывался от любой помощи и любых контактов».

На проходящем в Поклюке чемпионате мира россияне еще не взяли ни одной медали. В зачете Кубка мира Логинов идет 16-м, Елисеев — 20-м. Это лучшие результаты у российских биатлонистов в нынешнем сезоне.