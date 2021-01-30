Тренер резервной сборной России рекомендовал Халили для поездки на ЧМ
Тренер резервной сборной России по биатлону Сергей Белозеров выразил мнение, что Карим Халили выступает заметнее других спортсменов национальной команды на чемпионате Европы. Специалист считает, что 22-летний Халили, скорее всего, получит вызов в основную сборную на мировое первенство.
«Из всех российских спортсменов, которые сегодня выходили в пасьюте, наивысшие шансы на медаль имел Карим Халили, оказавшийся в призах по итогам спринта. Нужно было показывать стрельбу на ноль, чтобы быть на хороших позициях. Думаю, что на этих стартах программу-минимум для себя он выполнил. Он, скорее всего, будет призван в ряды сборной на чемпионат мира. За выбор состава я ответственности не несу, но рекомендации дать могу. Вот Карима рекомендуем. Он заметнее остальных ребят», — приводит слова Белозерова «РИА Новости».
Халили 29 января завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы в Польше. Также биатлонист стал 4-м в индивидуальной гонке и 16-м в гонке преследования. Чемпионат мира по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в словенской Поклюке.
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