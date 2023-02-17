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Тихонов: «Бе рановато сравнивать со мной, Фуркадом и Бьорндаленом»

Сергей Разин
корреспондент
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление Йоханнеса Бе на чемпионате мира. Норвежец выиграл пять золотых медалей.

— Рановато маленько сравнивать со мной, Фуркадом и Бьорндаленом, особенно с последним, — приводит слова Тихонова betonmobile. — У меня всего две медали разыгрывалось, потому выиграть столько, сколько он, было невозможно. Конечно, пять медалей подряд — вопросов нет. Можно заносить. Но конкуренция слабенькая. Вот это плохо. Нет таких талантов, которые могли бы составить конкуренцию.

— Высказывания Бе о допуске россиян обесценивают его спортивные успехи? Тот же Фуркад выступает в защиту спортсменов.

— Безусловно. Его задача выступать, а не лезть в политику. Сопливый еще. Мое поколение дружило с норвежцами. При завершении операции мы заставим их всех извиняться. И не надо этого стесняться. Надо на колени поставить, чтобы все забыли, как в сторону России и Белоруссии косо смотреть.

16 февраля сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира-2023 по биатлону. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе завоевал уже пятое золото на текущем ЧМ. Ранее он победил в смешанной эстафете, спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке.

Источник: https://betonmobile.ru/tihonov-schitaet-chto-eshhe-rano-stavit-be-na-odin-uroven-velichiya-s-nim-furkadom-i-borndalenom
Александр Тихонов
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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