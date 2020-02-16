Тарьей Бе: «Мы знаем, что очень «популярны» в России»

Норвежский биатлонист Тарьей Бе столкнулся с критикой в соцсетях после его слов об Александре Логинове. После победы россиянина в спринте на чемпионате мира в Антхольце норвежец усомнился в честности этого золота. В Instagram многие фанаты раскритиковали Бе за эти слова.

— Даже Нортуга обзывали свиньей, — цитирует Бе TV 2. — Мы знаем, что очень «популярны» в России. И заметили сейчас это в Instagram. Но я не вижу в этом ничего страшного. Это часть жизни спортсмена. Мы должны с этим мириться. И отстаивать свои интересы.