Тарьей Бе: «Иногда приходится сожалеть, что выступаю за Норвегию»
09:35
Норвежский биатлонист Тарьей Бе в интервью NRK прокомментировал непопадение в состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке.
«Конечно, я хотел выйти на старт уже в первой гонке. Иногда приходится сожалеть, что я выступаю за Норвегию, а не за другую сборную, где конкуренция меньше. Это непростая ситуация, но я отношусь к этому с пониманием, все нормально», — заявил Бе-старший.
Смешанная эстафета на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).
Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.
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