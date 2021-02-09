Тарьей Бе: «Иногда приходится сожалеть, что выступаю за Норвегию»

Норвежский биатлонист Тарьей Бе в интервью NRK прокомментировал непопадение в состав сборной Норвегии на смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке.

«Конечно, я хотел выйти на старт уже в первой гонке. Иногда приходится сожалеть, что я выступаю за Норвегию, а не за другую сборную, где конкуренция меньше. Это непростая ситуация, но я отношусь к этому с пониманием, все нормально», — заявил Бе-старший.

Смешанная эстафета на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.