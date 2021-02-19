«Так жалко бедняжку!» Пользователи обсуждают биатлонистку Павлову после ее признаний о личных проблемах на ЧМ

Россиянка Евгения Павлова после 11-го места в синглимксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) рассказала о личных проблемах и подготовке к турниру. Болельщики в интернете стали активно обсуждать ее слова и позицию.

Veron 11: «Все правильно Женя говорит. Отстали наши тренеры в подготовке, все по старым записям, по наитию, авось поможет. У французов с норгами научный подход к подготовке и к каждому спортсмену. Отсюда и результаты».

Rrr ufa: «Так жалко бедняжку. Я плакаль».

Maximalist: «Можешь спать спокойно, Евгения. Свой гвоздь в крышку «гроба» тюменского обкома и тюменского диплома в этом сезоне ты вбила».

Сергей. Сафонов.: «Сколько уже можно слушать нытье от биатлонистов? Ну не хотите выступать под руководством какого то тренера, ножки ручки болят, морально не можете, не притесь в сборную, откажитесь. А то из года в год одно и то же».

Andy1962: «Женечка, почему ты молчишь и выходишь на старт больной...».

По состоянию на 19 февраля, сборная России не выиграла ни одной медали на чемпионате мира по биатлону.