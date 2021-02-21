Светлана Миронова: «За этот чемпионат мира поставлю себе троечку»

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своей 19-й позиции в масс-старте и подвела итоги чемпионата мира в Поклюке.

Миронова показала третью скорость на лыжне, уступив 31 секунду норвежке Тирил Экхофф.

— Бежала на все деньги, и сегодня впервые в гонке было ощущение, что бежишь и можешь бороться, — рассказала Миронова. — Самочувствие легкое, мне понравилось.

— В чем причина сразу четырех кругов штрафа на первой же стойке?

— Я слишком медленно прошла круг, потому что встала за другими девчонками. Думала, что сэкономлю силы, а получила за это четыре круга штрафа... У нас есть такой пульс, около 150, когда начинается тремор. Я стреляю и не понимаю, почему у меня промахи. Следующий круг я уже пошла своим темпом и все было нормально.

— Чувствуется эффект от переезда вниз с высоты?

— Да. Состояние сегодня прям хорошее, и это не самовнушение, а адекватная оценка.

— Не обидно, что в этот момент чемпионат мира как раз закончился?

— А зачем об этом думать? Впереди еще три этапа Кубка мира. Да и моя карьера не заканчивается на этом сезоне, все еще впереди.

— Какую оценку можете поставить себе за этот чемпионат мира?

— Наверное, троечку. Многое не получилось, хотелось медалей, я понимаю, что я на это способна... Но что-то и получилось. Поражение — это всегда хороший урок, из которого для себя можно что-то извлечь.

(Наталья Марьянчик)