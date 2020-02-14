ЧМ-2020 по биатлону
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Светлана Миронова: «Буду настраиваться на следующую гонку»

17:52
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Россиянка Светлана Миронова осталась разочарована своим выступлением в спринте на чемпионате мира.

— Самочувствие неплохое было. Непонятно, почему такое большое остывание, — приводит слова Мироновой «Матч ТВ». — Старалась работать по всей трассе. Нужно посмотреть аналитику по участкам и проанализировать.

Ветер действительно очень менялся. Я пристреливалась в штиль. Первый выстрел промазала, а потом скорректировала себя.

Конечно, расстроена, что такой результат. Но буду настраиваться на следующую гонку.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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