Светлана Миронова: «Буду настраиваться на следующую гонку»

Россиянка Светлана Миронова осталась разочарована своим выступлением в спринте на чемпионате мира.

— Самочувствие неплохое было. Непонятно, почему такое большое остывание, — приводит слова Мироновой «Матч ТВ». — Старалась работать по всей трассе. Нужно посмотреть аналитику по участкам и проанализировать.

Ветер действительно очень менялся. Я пристреливалась в штиль. Первый выстрел промазала, а потом скорректировала себя.

Конечно, расстроена, что такой результат. Но буду настраиваться на следующую гонку.