25 февраля в 13:00 журналисты «СЭ» Наталья Марьянчик и Мария Маркова в прямом эфире на Youtube-канале «СЭ» обсудят последние новости и ответят на вопросы болельщиков лыжных гонок и биатлона.

Главные темы:

— Ужасная гонка преследования на «Ски-туре», в которой Большунов потерял титул. Кто виноват?

— Заявления Логинова о завершении карьеры — трагедия или блеф?

— Почему Касперовичу не дали аккредитацию на чемпионат мира?

— Обыск в номере Логинова — неадекватность полиции или подстава от IBU?

- Выполнила ли Россия медальный план на чемпионате мира по биатлону?

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