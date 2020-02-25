Страсти по Логинову и гнев Большунова — зимний live «СЭ»
10:15
25 февраля в 13:00 журналисты «СЭ» Наталья Марьянчик и Мария Маркова в прямом эфире на Youtube-канале «СЭ» обсудят последние новости и ответят на вопросы болельщиков лыжных гонок и биатлона.
Главные темы:
— Ужасная гонка преследования на «Ски-туре», в которой Большунов потерял титул. Кто виноват?
— Заявления Логинова о завершении карьеры — трагедия или блеф?
— Почему Касперовичу не дали аккредитацию на чемпионат мира?
— Обыск в номере Логинова — неадекватность полиции или подстава от IBU?
- Выполнила ли Россия медальный план на чемпионате мира по биатлону?
Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.
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