Старший тренер сборной России взял на себя ответственность за неудачи биатлонисток
Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов взял на себя вину за слабые результаты спортсменок на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
14 февраля лучшей из россиянок в гонке преследования стала Ирина Казакевич на 23-й позиции.
— В спринте надеялся на Светку (Миронову — Прим. «СЭ»), — сказал Шашилов. — Мы все на нее надеялись... Ира Казакевич — молодец. В преследовании, конечно, переволновалась. Когда шла последний круг, я уже понимал, что на стойке будет минимум два круга, если повезет...
— Почему такое волнение? Она ведь не боролась за медаль...
- Это же целый чемпионат мира. Вот я никогда не бегал на чемпионате мира, и вы не бегали. Они тут одни, без семьи, без друзей, без зрителей даже... Ребенок не спит, хочет показать себя в лучшем виде.
— Ее попадание в состав на спринт вызывало вопросы. Вы понимали, что она готова лучше остальных?
- У меня по ней ни одного сомнения не было. Но что она пробежит лучше всех?.. Конечно, я верил и верю до сих пор в Светку. Наверное, тут совокупность всего — и психология, и самочувствие... Потому что ногами она выглядит прилично, на уровне 10-12 секунд от лидеров. Это сильно.
— Почему ее все-таки трясет на стрельбе стоя?
- Я думаю, это больше психология, чем высота. Не надо теперь уже ничего менять, как есть — так есть. Будем разговаривать, общаться. Они же готовы, на тренировках нормально стреляют и бегут. Конечно, тут есть моя большая вина. Я этого не отрицаю.
— А в чем вы видите свои ошибки? Что бы сделали иначе, если бы была такая возможность?
- Пока не готов ответить. Это внутри меня, мне надо сначала в себе разобраться. Подумаю, приму какие-то решения...
— Кто побежит индивидуальную гонку?
- Мне не хотелось бы ничего менять, по сравнению с первоначальным планом. Света Миронова в заявке. Но побежит ли — будем сегодня разговаривать.
(Наталья Марьянчик)
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