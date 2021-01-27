Стало известно, под каким гимном выступит сборная России на чемпионате мира по биатлону

Сборная России по биатлону не сможет выступать под государственным флагом на чемпионате мира, поэтому его заменит эмблема Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС.

Полное название Союза во время соревнований использоваться не будет, команды будут выступать как RBU (Russian Biathlon Union). Вместо российского гимна — гимн IBU.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения). В декабре 2020 года CAS разрешила спор ВАДА и РУСАДА запретом российским спортсменам выступать под своим флагом и гимном на крупных турнирах в течение двух лет.

26 января стало известно, что лыжная сборная России, команда по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на предстоящем чемпионате мира в германском Оберстдорфе будут выступать под названием «Федерация лыжного спорта России» (Russian Ski Federation).