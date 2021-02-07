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Стали известны результаты тестов на коронавирус российских биатлонистов перед ЧМ-2021

12:32
Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Фото AFP
Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Фото AFP
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что все представители национальной команды, находящихся в Поклюке (Словения) в преддверии старта ЧМ-2021, сдали отрицательные тесты на коронавирус.

«Это обязательная процедура перед началом соревнований, которую накануне прошли не только спортсмены, но и тренерский состав и обслуживающий персонал. Результаты тестов у всех отрицательные, никаких препятствий к участию в чемпионате мира ни у кого нет. Следующий шаг — получение аккредитаций участников, этим мы займёмся в ближайшее время», — цитирует пресс-служба СБР Польховского на официальном сайте.

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10 по 21 февраля. 3 февраля стал известен состав сборной России на турнир.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/sbornaya-rossii-uspeshno-sdala-testy-na-koronavirus-v-preddverii-chm-po-biatlonu/

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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