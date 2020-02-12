ЧМ-2020 по биатлону
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Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету

10:47
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, который стартует 13 февраля.

Как сообщает «Матч ТВ», от россиян выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Смешанная эстафета станет первой гонкой чемпионата мира и состоится 13 февраля, начало — в 16.45 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1153026_Opredelen_sostav_sbornoj_Rossii_na_smeshannuju_estafetu

Чемпионат мира по биатлону

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