Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету
10:47
Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, который стартует 13 февраля.
Как сообщает «Матч ТВ», от россиян выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Смешанная эстафета станет первой гонкой чемпионата мира и состоится 13 февраля, начало — в 16.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1153026_Opredelen_sostav_sbornoj_Rossii_na_smeshannuju_estafetu
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