Стал известен состав сборной России на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, который стартует 13 февраля.

Как сообщает «Матч ТВ», от россиян выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Смешанная эстафета станет первой гонкой чемпионата мира и состоится 13 февраля, начало — в 16.45 по московскому времени.