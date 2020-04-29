Стал известен календарь сезона-2020/2021 Кубка мира и ЧМ-2021

Международный союз биатлонистов опубликовал календарь следующего Кубка мира. Сезон стартует в конце ноября в финском Контиолахти, а завершится в марте в норвежском Хольменколлене. Всего в календаре запланировано 10 этапов.

Чемпионат мира-2021 пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

1-й этап (Контиолахти, Финляндия): 28 ноября — индивидуальная гонка (мужчины), индивидуальная гонка (женщины); 29 ноября — спринт (мужчины), спринт (женщины).

2-й этап (Эстерсунд, Швеция): 3 декабря — спринт (мужчины), спринт (женщины); 5 декабря — гонка преследования (мужчины), эстафета (женщины); 6 декабря — эстафета (мужчины), гонка преследования (женщины).

3-й этап (Хохфильцен, Австрия): 11 декабря — спринт (женщины), спринт (мужчины); 12 декабря — эстафета (женщины), гонка преследования (мужчины); 13 декабря — гонка преследования (женщины); 13 декабря — эстафета (мужчины).

4-й этап (Анси, Франция): 17 декабря — спринт (мужчины); 18 декабря — спринт (женщины); 19 декабря — гонка преследования (мужчины), гонка преследования (женщины); 20 декабря — масс-старт (мужчины), масс-старт (женщины).

5-й этап (Оберхоф, Германия): 7 января — спринт (женщины); 8 января — спринт (мужчины); 9 января — гонка преследования (женщины), гонка преследования (мужчины); 10 января — смешанная эстафета, сингл-микст.

6-й этап (Рупольдинг, Германия): 13 января — спринт (мужчины); 14 января — спринт (женщины); 15 января — эстафета (мужчины); 16 января — эстафета (женщины); 17 января — масс-старт (мужчины), масс-старт (женщины).

7-й этап (Антхольц, Италия): 21 января — индивидуальная гонка (женщины); 22 января — индивидуальная гонка (мужчины); 23 января — масс-старт (женщины), 23 января — эстафета (мужчины); 24 января — эстафета (женщины), 24 января — масс-старт (мужчины).

Чемпионат мира (Поклюка, Словения): 10 февраля — смешанная эстафета; 12 февраля — спринт (мужчины); 13 февраля — спринт (женщины); 14 февраля — гонка преследования (мужчины), 14 февраля — гонка преследования (женщины); 16 февраля — индивидуальная гонка (женщины); 17 февраля — индивидуальная гонка (мужчины); 18 февраля — сингл-микст; 20 февраля — эстафета (женщины), эстафета (мужчины); 21 февраля — масс-старт (женщины), масс-старт (мужчины).

8-й этап (Пекин, Китай): 26 февраля — эстафета (женщины); 27 февраля — эстафета (мужчины); 28 февраля — спринт (женщины), спринт (мужчины); 1 марта — гонка преследования (женщины), гонка преследования (мужчины).

9-й этап (Нове-Место, Чехия): 11 марта — спринт (мужчины); 12 марта — спринт (женщины), 13 марта — гонка преследования (мужчины), гонка преследования (женщины); 14 марта — смешанная эстафета, сингл-микст.

10-й этап (Хольменколлен, Норвегия): 18 марта — суперспринт (женщины), суперспринт (мужчины); 20 марта — спринт (женщины), спринт (мужчины); 21 марта — масс-старт (женщины), масс-старт (мужчины).