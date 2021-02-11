Шведский биатлонист Самуэльссон: «Наказание сборной России ненастоящее»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, ранее неоднократно обвинявший сборную России в применении допинга, считает, что российскую команду наказали недостаточно.

— Сборная СБР — вы вообще понимаете, что это такое и чем отличается от сборной России?

— Мне кажется, это ненастоящее наказание. Все равно все говорят о сборной России, мы с вами говорим о России, это — Россия! И то, что на форме написано СБР, ничего не значит. Я бы хотел видеть более серьезные санкции.

— Какие, например? Чтобы россиян вообще не было на чемпионате мира?

— Сложный вопрос. Если в России действительно была допинговая программа и страна раз за разом не хочет менять свое отношение к этой проблеме... На месте российских спортсменов я бы разозлился: «Почему наше руководство ничего не делает?!» Мне кажется, российским биатлонистам нужно говорить об этом, говорить, что они чистые и хотят перемен в своей стране.

Напомним, российские биатлонисты не могут выступать на чемпионате мира под своим флагом из-за санкций ВАДА.

(Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Себастьяна Самуэльссона — здесь.