Шведский биатлонист Самуэльссон: «Наказание сборной России ненастоящее»
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, ранее неоднократно обвинявший сборную России в применении допинга, считает, что российскую команду наказали недостаточно.
— Сборная СБР — вы вообще понимаете, что это такое и чем отличается от сборной России?
— Мне кажется, это ненастоящее наказание. Все равно все говорят о сборной России, мы с вами говорим о России, это — Россия! И то, что на форме написано СБР, ничего не значит. Я бы хотел видеть более серьезные санкции.
— Какие, например? Чтобы россиян вообще не было на чемпионате мира?
— Сложный вопрос. Если в России действительно была допинговая программа и страна раз за разом не хочет менять свое отношение к этой проблеме... На месте российских спортсменов я бы разозлился: «Почему наше руководство ничего не делает?!» Мне кажется, российским биатлонистам нужно говорить об этом, говорить, что они чистые и хотят перемен в своей стране.
Напомним, российские биатлонисты не могут выступать на чемпионате мира под своим флагом из-за санкций ВАДА.
(Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Себастьяна Самуэльссона — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/biathlon/chempionat-mira/reviews/biatlon-chempionat-mira-intervyu-sebastiana-samuelssona-antidopingovye-sankcii-protiv-sbornoy-rossii-1756514/
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