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Сестры Эберг и Самуэльссон выступят на чемпионате мира в составе сборной Швеции

08:07
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Тренерский штаб сборной Швеции опубликовал заявку команды на чемпионат мира по биатлону. В составе третий номер общего зачета Кубка мира Ханна Эберг.

Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг и еще один биатлонист присоединится к команде после чемпионата Европы.

Женщины: Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Йоханна Скоттхайм.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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