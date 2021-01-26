Сестры Эберг и Самуэльссон выступят на чемпионате мира в составе сборной Швеции
08:07
Тренерский штаб сборной Швеции опубликовал заявку команды на чемпионат мира по биатлону. В составе третий номер общего зачета Кубка мира Ханна Эберг.
Мужчины: Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг и еще один биатлонист присоединится к команде после чемпионата Европы.
Женщины: Ханна Эберг, Эльвира Эберг, Мона Брорссон, Линн Перссон, Йоханна Скоттхайм.
Чемпионат мира по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля.
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