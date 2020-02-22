Семья президента СБР посещает чемпионат мира по гостевым аккредитациям

В аккредитационном центре чемпионата мира в Антерсельве объяснили, почему представители семьи президента СБР Владимира Драчева имеют аккредитации на турнир, а личному тренеру Александра Логинова Александру Касперовичу квоты в составе российской делегации не хватило, и он аккредитован как член штаба сборной Украины.

— Семья президента СБР, как и семьи глав всех других федерацией, получают гостевые аккредитации, которые к команде отношения не имеют, — сказала спецкору «СЭ» руководитель аккредитационного центра. (Владимир Иванов)

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения IBU. Как рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации