Сегодня Драчев встретится с руководством IBU и обсудит дело Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев в субботу встретится с руководством Международного союза биатлонистов (IBU) и обсудит дело российского биатлониста Александра Логинова.

— Для начала я хотел бы понять позицию IBU, какое у нас с ним будет общение, — цитирует Драчева ТАСС. — Сегодня я встречусь в Раубичах с президентом и генеральным секретарем IBU, обсудим этот один из важнейших вопросов. На данный момент нам нужно понимание позиции IBU и BIU (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом). После этого мы примем дальнейшие действия, мы рассматриваем различные меры, в том числе подачу иска в гражданский суд.

Ранее СБР написал открытое письмо IBU по этому делу.

Итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и его тренер Александр Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действий стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация. Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.