Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал итоги сегодняшний гонки. Лариса Куклина и Матвей Елисеев, напомним, стали седьмыми в смешанной одиночной эстафете. Так же руководитель поделился планами на мужскую эстафету, передает из Антерсельвы спецкор «СЭ» Владимир Иванов.

— Не ошиблись с составом? — вопрос Драчеву.

— А какой бы вы поставили?

— Логинов — Юрлова.

— Ну, возможно. А возможно еще кто-то. Тренеры решили так, а мы поддержали их позицию. Ошиблись больше не тренеры, а спортсмены. Нельзя так стрелять на чемпионате мира. Мы надеялись на качественную стрельбу Ларисы. Ведь по ходу сезона она делала это хорошо.

— Ничего, держимся, — подбодрил Драчев проходящего мимо Норицына.

— Елисеев, кстати, тоже не главный снайпер в команде. У него в преследовании было семь промахов, — напомнили мы Драчеву.

— Мы отрабатывали его на большую эстафету. Чтобы он вспомнил работу с запасными патронами. А седьмое место на данный момент, видимо, наше место.

— Гараничев побежит эстафету?

— Пока он не планируется.

— Поршнев, Елисеев, Халили, Логинов — такая четверка?

— Да, по этапам будем обсуждать.