Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон поддержал Александра Логинова в ситуации с обысками в номере россиянина. Во время чемпионата мира в Антерсельве обыски прошли в номере Логинова и его тренера Александра Касперовича.

— Мало кто будет рад подскочить в 6 утра в день гонки, — сказал Самуэльссон в эфире «Матч ТВ». — Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьезные основания. Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту.