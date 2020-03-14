Себастьян Самуэльссон — об обысках: «Это некрасиво по отношению к Логинову»
23:30
Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон поддержал Александра Логинова в ситуации с обысками в номере россиянина. Во время чемпионата мира в Антерсельве обыски прошли в номере Логинова и его тренера Александра Касперовича.
— Мало кто будет рад подскочить в 6 утра в день гонки, — сказал Самуэльссон в эфире «Матч ТВ». — Могу только выразить надежду, что у полиции были действительно серьезные основания. Это некрасиво по отношению к Логинову, к нам и вообще к спорту.