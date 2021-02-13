СБР готов обратиться в CAS в случае запрета флага на чемпионате мира

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что готов обратиться в Спортивный арбитражный суд, в случае если Международный союз биатлонистов не ответит положительно на требование вернуть цветную эмблему и флаг на форме наших спортсменов на чемпионате мира.

— Первое письмо в IBU мы направили еще в начале января, — рассказал Майгуров. — Потом была встреча в Антхольце, которая ни к чему не привела. IBU выпустил пресс-релиз, где заявил, что решение будет вот такое, но нас это решение не устроило. После консультаций с Олимпийским комитетом России это уже третье официальное письмо, которое мы им направили. Ответа пока не было. Сейчас мы оставляем за собой право обратиться в CAS, даже если это будет после чемпионата мира. Во-первых, у нас впереди еще летний чемпионат мира. А во-вторых, это уже дело принципа.

Напомним, накануне СБР направил в IBU официальное письмо, где попросил вернуть на форму наших спортсменов цветную эмблему СБР и полное название организации.

(Наталья Марьянчик)