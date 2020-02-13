У России нет медалей с середины декабря, а старший Бе приближается к Фуркаду

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Италии и продлила неудачную серию на этапах Кубка мира до 27 гонок.

В последний раз россияне добывали медаль в середине декабря, когда Александр Логинов взял серебро в гонке преследования в Хохфильцене. Предыдущий антирекорд — 25 гонок без медалей пришелся на сезоны-2015/16 и -2016/17. Тогда провальную серию золотым дублем прервали Антон Бабиков и Максим Цветков.

Самые продолжительные безмедальные серии сборной России на этапах Кубка мира

Сезон Гонки без медалей Кто прервал Гонка, в которой прервалась серия 2019/20 27 - - 2015/16-2016/17 25 Антон Бабиков, Максим Цветков Гонка преследования, Эстерсунд 2016/17-2017/18 19 Антон Шипулин Гонка преследования, Анси 2018/19-2019/20 15 Матвей Елисеев Спринт, Эстерсунд 2009/10 13 Евгений Устюгов Масс-старт, Ванкувер 2018/19 13 Александр Логинов Спринт, Кэнмор

Россияне в девятый раз за последние десять чемпионатов мира не смогла выиграть медаль в смешанной эстафете. Нарушить неприятную традицию у нашей команды получилось только в 2017 году, когда Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин добрались до бронзы. Всего на счету нашей сборной пять наград в этой дисциплине, причем три из них (в том числе обе золотые) были завоеваны на чемпионатах 2005 и 2006 годов.

Смешанные эстафеты на чемпионатах мира

Год Место Состав Место Победитель Отставание 2005 Ханты-Мансийск Пылева, Ишмуратова, Черезов, Круглов (Россия-1) 1-е Россия-1 - Богалий, Зайцева, Чепиков, Рожков (Россия-2) 2-е Россия-1 +7,3 2006 Поклюка Богалий-Титовец, Чепиков, Мальгина, Круглов (Россия-2) 1-е Россия-2 - Анисимова, Черезов, Гусева, Чудов (Россия-1) 16-е Россия-2 +6.55,8 2007 Антерсельва Мальгина, Гусева, Чудов, Ярошенко 9-е Швеция +2.18,0 2008 Эстерсунд Слепцова, Неупокоева, Круглов, Ярошенко 3-е Германия +1.02,9 2009 Пхенчхан Слепцова, Зайцева, Черезов, Чудов 5-е Франция +1.09,5 2010 Ханты-Мансийск Романова, Зайцева, Чудов, Черезов 4-е Германия +1.42,1 2011 Ханты-Мансийск Слепцова, Зайцева, Устюгов, Черезов 6-е Норвегия +3.08,4 2012 Рупольдинг Вилухина, Слепцова, Малышко, Шипулин 5-е Норвегия +1.27,7 2013 Нове-Место Зайцева, Вилухина, Шипулин, Малышко 6-е Норвегия +1.26,5 2015 Контиолахти Романова, Подчуфарова, Цветков, Шипулин 10-е Чехия +2.00,2 2016 Хольменколлен Шумилова, Юрлова, Гараничев, Шипулин 7-е Франция +1.32,9 2017 Хохфильцен Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шипулин 3-е Германия +3,2 2019 Эстерсунд Павлова, Юрлова-Перхт, Малышко, Логинов 4-е Норвегия +1.32,4 2020 Антерсельва Старых, Юрлова-Перхт, Елисеев, Логинов 6-е Норвегия +59,4

Норвежцы упрочили лидерство в медальном зачете смешанной эстафеты, обогнав немцев и по общему числу медалей. Россияне с пятью наградами находятся на четвертом месте, отставая от занявших в четверг седьмое место французов, по числу серебряных и бронзовых медалей.

Медалисты в смешанной эстафете на чемпионатах мира

Страна З С Б Всего Норвегия 5 2 3 10 Германия 3 3 3 9 Франция 2 4 2 8 Россия 2 1 2 5 Швеция 1 1 1 3 Чехия 1 0 2 3 Италия 0 1 1 2 Белоруссия 0 1 0 1 Словения 0 1 0 1

Норвежец Тарьей Бе стал вторым в истории трехкратным чемпионом мира в смешанных эстафетах, повторив достижение соотечественницы Туры Бергер. Кроме того, он догнал по числу побед на ЧМ звезду советского биатлона 1980-х Елену Головину. Чаще старшего из братьев Бе золото брали Улле-Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Магдалена Нойнер, Мартен Фуркад, Франк Люк и Александр Тихонов.

Биатлонисты, выигравшие более восьми чемпионатов мира