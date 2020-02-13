ЧМ-2020 по биатлону
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

У России нет медалей с середины декабря, а старший Бе приближается к Фуркаду

22:05
13 февраля. Антерсельва. В Италии стартовал чемпионат мира. Фото Reuters
13 февраля. Антерсельва. В Италии стартовал чемпионат мира. Фото Reuters

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Италии и продлила неудачную серию на этапах Кубка мира до 27 гонок.

13&nbsp;февраля. Антерсельва. Норвегия выиграла первую гонку чемпионата мира.В цветах, но без шансов на медали. Россияне начали чемпионат мира с шестого места в смешанной эстафете

В последний раз россияне добывали медаль в середине декабря, когда Александр Логинов взял серебро в гонке преследования в Хохфильцене. Предыдущий антирекорд — 25 гонок без медалей пришелся на сезоны-2015/16 и -2016/17. Тогда провальную серию золотым дублем прервали Антон Бабиков и Максим Цветков.

Самые продолжительные безмедальные серии сборной России на этапах Кубка мира

Сезон

Гонки без медалей

Кто прервал

Гонка, в которой прервалась серия

2019/20

27

-

-

2015/16-2016/17

25

Антон Бабиков, Максим Цветков

Гонка преследования, Эстерсунд

2016/17-2017/18

19

Антон Шипулин

Гонка преследования, Анси

2018/19-2019/20

15

Матвей Елисеев

Спринт, Эстерсунд

2009/10

13

Евгений Устюгов

Масс-старт, Ванкувер

2018/19

13

Александр Логинов

Спринт, Кэнмор

Россияне в девятый раз за последние десять чемпионатов мира не смогла выиграть медаль в смешанной эстафете. Нарушить неприятную традицию у нашей команды получилось только в 2017 году, когда Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин добрались до бронзы. Всего на счету нашей сборной пять наград в этой дисциплине, причем три из них (в том числе обе золотые) были завоеваны на чемпионатах 2005 и 2006 годов.

Смешанные эстафеты на чемпионатах мира

Год

Место

Состав

Место

Победитель

Отставание

2005

Ханты-Мансийск

Пылева, Ишмуратова, Черезов, Круглов (Россия-1)

1-е

Россия-1

-

Богалий, Зайцева, Чепиков, Рожков (Россия-2)

2-е

Россия-1

+7,3

2006

Поклюка

Богалий-Титовец, Чепиков, Мальгина, Круглов (Россия-2)

1-е

Россия-2

-

Анисимова, Черезов, Гусева, Чудов (Россия-1)

16-е

Россия-2

+6.55,8

2007

Антерсельва

Мальгина, Гусева, Чудов, Ярошенко

9-е

Швеция

+2.18,0

2008

Эстерсунд

Слепцова, Неупокоева, Круглов, Ярошенко

3-е

Германия

+1.02,9

2009

Пхенчхан

Слепцова, Зайцева, Черезов, Чудов

5-е

Франция

+1.09,5

2010

Ханты-Мансийск

Романова, Зайцева, Чудов, Черезов

4-е

Германия

+1.42,1

2011

Ханты-Мансийск

Слепцова, Зайцева, Устюгов, Черезов

6-е

Норвегия

+3.08,4

2012

Рупольдинг

Вилухина, Слепцова, Малышко, Шипулин

5-е

Норвегия

+1.27,7

2013

Нове-Место

Зайцева, Вилухина, Шипулин, Малышко

6-е

Норвегия

+1.26,5

2015

Контиолахти

Романова, Подчуфарова, Цветков, Шипулин

10-е

Чехия

+2.00,2

2016

Хольменколлен

Шумилова, Юрлова, Гараничев, Шипулин

7-е

Франция

+1.32,9

2017

Хохфильцен

Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шипулин

3-е

Германия

+3,2

2019

Эстерсунд

Павлова, Юрлова-Перхт, Малышко, Логинов

4-е

Норвегия

+1.32,4

2020

Антерсельва

Старых, Юрлова-Перхт, Елисеев, Логинов

6-е

Норвегия

+59,4

Норвежцы упрочили лидерство в медальном зачете смешанной эстафеты, обогнав немцев и по общему числу медалей. Россияне с пятью наградами находятся на четвертом месте, отставая от занявших в четверг седьмое место французов, по числу серебряных и бронзовых медалей.

Медалисты в смешанной эстафете на чемпионатах мира

Страна

З

С

Б

Всего

Норвегия

5

2

3

10

Германия

3

3

3

9

Франция

2

4

2

8

Россия

2

1

2

5

Швеция

1

1

1

3

Чехия

1

0

2

3

Италия

0

1

1

2

Белоруссия

0

1

0

1

Словения

0

1

0

1

Норвежец Тарьей Бе стал вторым в истории трехкратным чемпионом мира в смешанных эстафетах, повторив достижение соотечественницы Туры Бергер. Кроме того, он догнал по числу побед на ЧМ звезду советского биатлона 1980-х Елену Головину. Чаще старшего из братьев Бе золото брали Улле-Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Магдалена Нойнер, Мартен Фуркад, Франк Люк и Александр Тихонов.

Биатлонисты, выигравшие более восьми чемпионатов мира

Спортсмен

Страна

З

С

Б

Всего

Уле-Эйнар Бьорндален

Норвегия

20

14

11

45

Эмиль Хегле Свендсен

Норвегия

12

6

3

21

Магдалена Нойнер

Германия

12

4

1

17

Мартен Фуркад

Франция

11

10

4

25

Франк Люк

ГДР/Германия

11

5

4

20

Александр Тихонов

СССР

11

4

2

17

Тарьей Бе

Норвегия

10

1

8

19

Елена Головина

СССР

10

1

1

12

Рикко Гросс

Германия

9

5

6

20

Франк Ульрих

ГДР

9

4

1

14

Петра Беле

ФРГ/Германия

9

2

2

13

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир