У России нет медалей с середины декабря, а старший Бе приближается к Фуркаду
Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира в Италии и продлила неудачную серию на этапах Кубка мира до 27 гонок.
В последний раз россияне добывали медаль в середине декабря, когда Александр Логинов взял серебро в гонке преследования в Хохфильцене. Предыдущий антирекорд — 25 гонок без медалей пришелся на сезоны-2015/16 и -2016/17. Тогда провальную серию золотым дублем прервали Антон Бабиков и Максим Цветков.
Самые продолжительные безмедальные серии сборной России на этапах Кубка мира
|
Сезон
|
Гонки без медалей
|
Кто прервал
|
Гонка, в которой прервалась серия
|
2019/20
|
27
|
-
|
-
|
2015/16-2016/17
|
25
|
Антон Бабиков, Максим Цветков
|
Гонка преследования, Эстерсунд
|
2016/17-2017/18
|
19
|
Антон Шипулин
|
Гонка преследования, Анси
|
2018/19-2019/20
|
15
|
Матвей Елисеев
|
Спринт, Эстерсунд
|
2009/10
|
13
|
Евгений Устюгов
|
Масс-старт, Ванкувер
|
2018/19
|
13
|
Александр Логинов
|
Спринт, Кэнмор
Россияне в девятый раз за последние десять чемпионатов мира не смогла выиграть медаль в смешанной эстафете. Нарушить неприятную традицию у нашей команды получилось только в 2017 году, когда Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин добрались до бронзы. Всего на счету нашей сборной пять наград в этой дисциплине, причем три из них (в том числе обе золотые) были завоеваны на чемпионатах 2005 и 2006 годов.
Смешанные эстафеты на чемпионатах мира
|
Год
|
Место
|
Состав
|
Место
|
Победитель
|
Отставание
|
2005
|
Ханты-Мансийск
|
Пылева, Ишмуратова, Черезов, Круглов (Россия-1)
|
1-е
|
Россия-1
|
-
|
|
|
Богалий, Зайцева, Чепиков, Рожков (Россия-2)
|
2-е
|
Россия-1
|
+7,3
|
2006
|
Поклюка
|
Богалий-Титовец, Чепиков, Мальгина, Круглов (Россия-2)
|
1-е
|
Россия-2
|
-
|
|
|
Анисимова, Черезов, Гусева, Чудов (Россия-1)
|
16-е
|
Россия-2
|
+6.55,8
|
2007
|
Антерсельва
|
Мальгина, Гусева, Чудов, Ярошенко
|
9-е
|
Швеция
|
+2.18,0
|
2008
|
Эстерсунд
|
Слепцова, Неупокоева, Круглов, Ярошенко
|
3-е
|
Германия
|
+1.02,9
|
2009
|
Пхенчхан
|
Слепцова, Зайцева, Черезов, Чудов
|
5-е
|
Франция
|
+1.09,5
|
2010
|
Ханты-Мансийск
|
Романова, Зайцева, Чудов, Черезов
|
4-е
|
Германия
|
+1.42,1
|
2011
|
Ханты-Мансийск
|
Слепцова, Зайцева, Устюгов, Черезов
|
6-е
|
Норвегия
|
+3.08,4
|
2012
|
Рупольдинг
|
Вилухина, Слепцова, Малышко, Шипулин
|
5-е
|
Норвегия
|
+1.27,7
|
2013
|
Нове-Место
|
Зайцева, Вилухина, Шипулин, Малышко
|
6-е
|
Норвегия
|
+1.26,5
|
2015
|
Контиолахти
|
Романова, Подчуфарова, Цветков, Шипулин
|
10-е
|
Чехия
|
+2.00,2
|
2016
|
Хольменколлен
|
Шумилова, Юрлова, Гараничев, Шипулин
|
7-е
|
Франция
|
+1.32,9
|
2017
|
Хохфильцен
|
Подчуфарова, Акимова, Логинов, Шипулин
|
3-е
|
Германия
|
+3,2
|
2019
|
Эстерсунд
|
Павлова, Юрлова-Перхт, Малышко, Логинов
|
4-е
|
Норвегия
|
+1.32,4
|
2020
|
Антерсельва
|
Старых, Юрлова-Перхт, Елисеев, Логинов
|
6-е
|
Норвегия
|
+59,4
Норвежцы упрочили лидерство в медальном зачете смешанной эстафеты, обогнав немцев и по общему числу медалей. Россияне с пятью наградами находятся на четвертом месте, отставая от занявших в четверг седьмое место французов, по числу серебряных и бронзовых медалей.
Медалисты в смешанной эстафете на чемпионатах мира
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Норвегия
|
5
|
2
|
3
|
10
|
Германия
|
3
|
3
|
3
|
9
|
Франция
|
2
|
4
|
2
|
8
|
Россия
|
2
|
1
|
2
|
5
|
Швеция
|
1
|
1
|
1
|
3
|
Чехия
|
1
|
0
|
2
|
3
|
Италия
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Белоруссия
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Словения
|
0
|
1
|
0
|
1
Норвежец Тарьей Бе стал вторым в истории трехкратным чемпионом мира в смешанных эстафетах, повторив достижение соотечественницы Туры Бергер. Кроме того, он догнал по числу побед на ЧМ звезду советского биатлона 1980-х Елену Головину. Чаще старшего из братьев Бе золото брали Улле-Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свендсен, Магдалена Нойнер, Мартен Фуркад, Франк Люк и Александр Тихонов.
Биатлонисты, выигравшие более восьми чемпионатов мира
|
Спортсмен
|
Страна
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Уле-Эйнар Бьорндален
|
Норвегия
|
20
|
14
|
11
|
45
|
Эмиль Хегле Свендсен
|
Норвегия
|
12
|
6
|
3
|
21
|
Магдалена Нойнер
|
Германия
|
12
|
4
|
1
|
17
|
Мартен Фуркад
|
Франция
|
11
|
10
|
4
|
25
|
Франк Люк
|
ГДР/Германия
|
11
|
5
|
4
|
20
|
Александр Тихонов
|
СССР
|
11
|
4
|
2
|
17
|
Тарьей Бе
|
Норвегия
|
10
|
1
|
8
|
19
|
Елена Головина
|
СССР
|
10
|
1
|
1
|
12
|
Рикко Гросс
|
Германия
|
9
|
5
|
6
|
20
|
Франк Ульрих
|
ГДР
|
9
|
4
|
1
|
14
|
Петра Беле
|
ФРГ/Германия
|
9
|
2
|
2
|
13