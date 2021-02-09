Сборная России по биатлону не получила новую форму из-за праздника в Словении

Российские биатлонисты не получили вовремя новые комплекты экипировки для участия в чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает «РИА Новости» 9 февраля.

По данным источника, новую форму не успели завезти из-за Дня национальной культуры Словении. Изначально форму должны были доставить в понедельник, 8 февраля, но из-за задержек экипировка появится минимум во вторник. При этом источник уточняет, что россияне точно выйдут на старт в новой форме, вероятность появления в старой исключена.

Смешанная эстафета на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.

17 декабря прошлого года CAS решил отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом и гимном до 16 декабря 2022 года. Из-за этого накануне ЧМ-2021 россиянам пришлось полностью менять комплект формы, убрав оттуда национальную символику. Также во время турнира российская команда будет называться RBU (Russian Biathlon Union).