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Сборная России будут готовиться к чемпионату мира по биатлону в Словении

13:02
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Сборная России по биатлону будет готовиться к чемпионату мира в месте проведения турнира — в словенской Поклюке.

«Мы решили проводить сбор в Поклюке, места там давно заказаны, так что не стоит верить сказкам, которые кто-то сочиняет, — сказал главный тренер национальной команды Валерий Польховский ТАСС. — Туда команда приедет сразу после окончания этапа Кубка мира в Антхольце. Все организационные вопросы решены, поэтому не знаю, кто вносит смуту в этот вопрос».

Чемпионат мира пройдет с 10 по 21 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10530285

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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