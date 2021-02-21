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Самуэльссон об обгоне Латыпова в эстафете: «Когда вижу перед собой русского, начинаю чувствовать запах крови»

11:48
Себастьян Самуэльссон. Фото AFP
Себастьян Самуэльссон. Фото AFP
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о противостоянии с россиянином Эдуардом Латыповым на четвертом этапе мужской эстафеты чемпионата мира в Поклюке (Словения). Самуэльссон обогнал Латыпова на последнем круге гонки и выиграл борьбу за серебряную медаль.

«Эта гонка показала, насколько у нас сильная команда. Мужская эстафета — отличная гонка, мы ориентируемся именно на нее при подготовке к сезону. Приятно ли было обогнать Латыпова? Я доволен серебряной медалью, но когда вижу перед собой русского, сразу начинаю чувствовать запах крови», — цитирует Sydsvenskan Самуэльссона.

11 февраля Самуэльссон выступил за жесткие санкции против российского спорта.

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