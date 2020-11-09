Россия сможет провести чемпионат мира по биатлону не раньше 2027 года

Россия сможет организовать чемпионат мира по биатлону не раньше 2027 года. Места проведения турнира на ближайшие шесть лет будут определены на этой неделе, сообщает ТАСС.

Россия пока не может претендовать на проведение соревнований IBU. В 2017 году Союз биатлонистов России был ущемлен в правах на фоне допингового скандала и с тех пор не добился восстановления полноправного членства в IBU.

14 ноября пройдет конгресс IBU, на котором будут выбраны места проведения чемпионатов мира 2024 и 2025 годов. На первый претендует только чешский город Нове-Место, на второй — Минск и швейцарский Ленцерхайде. В 2026 году чемпионат мира по биатлону проводиться не будет, поскольку сезон будет олимпийским.

В 2021 году чемпионат мира должен был пройти в Тюмени, однако допинговый скандал вынудил СБР отказаться от его проведения. В качестве замены была выбрана словенская Поклюка, которая примет турнир в феврале. В олимпийском 2022 году чемпионат мира не состоится, в 2023-м он пройдет в немецком Оберхофе.