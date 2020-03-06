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Россия направила Италии официальный протест в связи с обыском в гостиничном номере Логинова

11:39
Александр Логинов. Фото Андрей Аносов, СБР
Александр Логинов. Фото Андрей Аносов, СБР
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Россия направила Италии официальный протест из-за проведенных полицией в гостиничном номере биатлониста Александра Логинова обысков. Это произошло во время чемпионата мира, который проходил в Антерсельве.

— Итальянской стороне был выражен официальный протест в связи с произведенным ранним утром 22 февраля обыском у российского биатлониста его личного тренера на чемпионате мира по биатлону в городе Антерсельва, — цитирует ТАСС Захарову. — Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер в отношении российских спортсменов и негативном влиянии данного инцидента на развитие спортивного сотрудничества между нашими странами.

Мы надеемся, что будут приняты исчерпывающие меры по недопущению подобных инцидентов в будущем, а виновные в злоупотреблениях против спортсменов будут наказаны соответствующими мерами.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/politika/7915211

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