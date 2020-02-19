Все женские гонки на этом чемпионате мира от России бежит одна четверка: Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых и Светлана Миронова.

Любопытно, что на контрольной тренировке накануне старта турнира второй результат показала Кристина Резцова, которой в Италии вообще не дали возможности выступить. Первой на контрольной стала Старых, Юрлова — третья, Миронова — четвертая, Куклина — пятая. Об этом спецкору «СЭ» Владимиру Иванову сообщил источник в команде.