ЧМ-2020 по биатлону
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Резцова была второй на контрольной тренировке накануне ЧМ, Куклина — пятой. Но Кристине не дали пробежать ни одной гонки

14:05
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Все женские гонки на этом чемпионате мира от России бежит одна четверка: Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Ирина Старых и Светлана Миронова.

Любопытно, что на контрольной тренировке накануне старта турнира второй результат показала Кристина Резцова, которой в Италии вообще не дали возможности выступить. Первой на контрольной стала Старых, Юрлова — третья, Миронова — четвертая, Куклина — пятая. Об этом спецкору «СЭ» Владимиру Иванову сообщил источник в команде.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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