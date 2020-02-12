Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце, где смотреть

В четверг, 13 февраля на севере Италии в Антхольце начнется чемпионат мира по биатлону.

«СЭ» представляет полное расписание гонок на мировом первенстве и расписание телевизионных трансляций.

Расписание трансляций

13 февраля, четверг

16:45. Смешанная эстафета — Матч ТВ, Eurosport

14 февраля, пятница

16:45. Спринт, женщины — Матч ТВ, Eurosport

15 февраля, суббота

16:45. Спринт, мужчины — Первый канал, Eurosport

16 февраля, воскресенье

15:00. Гонка преследования, женщины — Матч ТВ, Eurosport

17:15. Гонка преследования, мужчины — Первый канал, Eurosport

18 февраля, вторник

16:15. Индивидуальная гонка, женщины — Eurosport

19 февраля, среда

16:15. Индивидуальная гонка, мужчины — Eurosport

20 февраля, четверг

17:15. Сингл-микст — Eurosport

22 февраля, суббота

13:45. Эстафета, женщины — Первый канал, Eurosport

16:45. Эстафета, мужчины — Первый канал, Eurosport

23 февраля, воскресенье

14:30. Масс-старт, женщины — Первый канал, Eurosport

17:00. Масс-старт, мужчины — Первый канал, Eurosport