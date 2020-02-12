Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце, где смотреть
В четверг, 13 февраля на севере Италии в Антхольце начнется чемпионат мира по биатлону.
«СЭ» представляет полное расписание гонок на мировом первенстве и расписание телевизионных трансляций.
Расписание трансляций
13 февраля, четверг
16:45. Смешанная эстафета — Матч ТВ, Eurosport
14 февраля, пятница
16:45. Спринт, женщины — Матч ТВ, Eurosport
15 февраля, суббота
16:45. Спринт, мужчины — Первый канал, Eurosport
16 февраля, воскресенье
15:00. Гонка преследования, женщины — Матч ТВ, Eurosport
17:15. Гонка преследования, мужчины — Первый канал, Eurosport
18 февраля, вторник
16:15. Индивидуальная гонка, женщины — Eurosport
19 февраля, среда
16:15. Индивидуальная гонка, мужчины — Eurosport
20 февраля, четверг
17:15. Сингл-микст — Eurosport
22 февраля, суббота
13:45. Эстафета, женщины — Первый канал, Eurosport
16:45. Эстафета, мужчины — Первый канал, Eurosport
23 февраля, воскресенье
14:30. Масс-старт, женщины — Первый канал, Eurosport
17:00. Масс-старт, мужчины — Первый канал, Eurosport