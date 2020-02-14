Прогноз «СЭ» на женский спринт на чемпионате мира по биатлону

Самые очевидные претендентки на победу — норвежка Тириль Экхофф и итальянка Лиза Виттоцци. На стороне первой — лидерство в Кубке мира и совершенно выдающаяся скорость. Зато хозяйка трассы Витоцци как никто хорошо чувствует себя на этой высоте и очевидно прибавляет по ходу сезона.

Видеотрансляция женского спринта на чемпионате мира по биатлону

Лидер нашей команды — Светлана Миронова — при хорошей стрельбе должна бороться за топ-6. В медаль верится с трудом, как и в то, что за две недели сбора Мироновой удалось вернуть разом лучшие свои ход и стрельбу. Но если хотя бы отчасти Светлана будет напоминать себя саму образца середины декабря, это уже будет неплохо. Остальные россиянки вряд ли попадут даже в топ-10. (Наталья Марьянчик)

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