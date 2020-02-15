Прогноз «СЭ» на мужской спринт на чемпионате мира по биатлону

Проще всего было бы сказать, что железный фаворит у мужского спринта один — действующий чемпион мира в этой дисциплине Йоханнес Бе, а его главный соперник — француз Мартен Фуркад, лидирующий в общем и спринтерском зачетах Кубка мира.

Но на деле список претендентов куда шире. Кантен Фийон Майе год назад был бронзовым призером ЧМ в спринте, а сейчас мечтает о личном золоте. Он в этом сезоне дважды был на подиуме в гонке на 10 километров в Кубке мира, но и провалы случались. Вообще на разных этапах по ходу нынешнего сезона призерами спринта, кроме младшего Бе, Мартена и Кантена, становились также Тарьей Бе, еще два француза — Симон Дестье и Эмельян Жаклен, два немца — Бенедикт Долль и Йоханнес Кюн — и два россиянина — Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Видеотрансляция мужского спринта на чемпионате мира по биатлону

Вообще, если говорить о медальных шансах наших парней в Антерсельве, то спринт, пожалуй, самый верный шанс. Кроме лидеров сборной в субботу стартуют также Евгений Гараничев и Никита Поршнев.

Тенденция первых дней чемпионата мира-2019 — сенсационные призеры. Почин смешанной эстафеты и Луции Харватовой должен поддержать кто-то из чешских мужчин. Но до сих пор Михал Крчмарж, Ондржей Моравец и компании были не слишком убедительны. А кто может стать мужским вариантом Сьюзен Данкли, решайте сами. (Мария Никулашкина)

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