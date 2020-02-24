Президент IBU считает, что спортсмены уровня Логинова нужны биатлону

Президент Международной федерации биатлона (IBU) Олле Далин высказал мнение, что биатлону нужны спортсмены уровня россиянина Александра Логинова.

— Знаю, что Логинов не смог выступить в гонке в заключительный день соревнований, — цитируют Далина «РИА Новости». — Что касается его слов о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону.

Ранее полиция Италии провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве.

Позже президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что обыск связан с проблемами с аккредитацией у Касперовича и со старым допинговым делом Логинова.

После этого спортсмен не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время. Он пропустил масс-старт — заключительную гонку чемпионата мира.