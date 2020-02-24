Президент IBU назвал успешным выступление сборной России на ЧМ по биатлону

Президент Международной федерации биатлона (IBU) Олле Далин выразил мнение, что сборная России успешно выступила на завершившемся чемпионате мира по биатлону в Италии, сообщает «РИА Новости».

«Чемпионат мира по биатлону в Италии был блестяще организован. Это был фантастический турнир. Здорово, что так много сборных выиграли медали. В этом кроется сила биатлона, что так много стран, целых десять, способны завоевывать медали. Считаю, что сборная России, выигравшая две медали, успешно выступила на чемпионате мира. Две медали, включая золото, это отличный результат для любой команды», — приводит слова Далина «РИА Новости».

По итогам ЧМ у сборной России две медали. Обе принес Александр Логинов (золото -в спринте и бронза — в гонке преследования).

Россия — четвертая в медальном зачете ЧМ-2020 по биатлону