Посольство РФ потребовало у властей Италии разъяснений в связи с обысками у биатлонистов

Посольство России в Италии связалось с МИД Италии и аппаратом председателя Совета министров Италии и потребовало разъяснений в связи с развитием ситуации с обысками у российских биатлонистов в Антерсельве, сообщает ТАСС.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации (украинской, а не российской).

Александр Логинов на текущем чемпионате мира завоевал золотую медаль в спринте, а также бронзовую награду в гонке преследования.

В ноябре 2013 года Логинов был временно отстранен от соревнований Союзом биатлонистов России. В ноябре 2014-го IBU на два года дисквалифицировал спортсмена за употребление эритропоэтина. Дисквалификация россиянина истекла 25 ноября 2016 года.

Обыск в отеле сборной России на ЧМ. Полиция пришла к Логинову и Касперовичу. Онлайн