Польховский сравнил ситуацию вокруг сборной России с шоу «Пусть говорят»

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский ответил на критику по поводу выбора места подготовки к чемпионату мира в Поклюке. Российские биатлонисты готовились в месте проведения турнира — в горах Поклюки, по мнению некоторых экспертов, биатлонистам следовало жить не в высокогорье.

«Прежде чем принять решение, я советуюсь со старшими тренерами, решение мы принимаем после, — цитирует ТАСС Польховского. — Места внизу были, есть и сейчас, но никто туда ехать не захотел. Все знали: кто хочет — езжайте, но все посчитали, что здесь будет лучше. Откуда теперь все эти разговоры, понятия не имею, ко мне никто не подходил с перемещением. Так что это все разговоры. Как в передаче «Пусть говорят».

Российские биатлонисты неудачно стартовали на чемпионате мира, оставшись без медалей в первых пяти гонках турнира. В программе соревнований осталось еще семь стартов: мужские и женские индивидуальные гонки, эстафеты и масс-старты, а также синглмикст.

Сегодня, 16 февраля, состоится женская индивидуальная гонка.