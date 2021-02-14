Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отметил, что благодарен экспертам за критику команды и тренерского штаба во время чемпионата мира.

После пяти гонок на чемпионате мира в словенской Поклюке у сборной России нет медалей.

Ранее ряд экспертов объяснял слабую физическую подготовку команды сбором на высоте перед чемпионатом мира.

«Скажу, что мы идем своим путем, и ряд команд идет этим направлением вместе с нами, — цитирует «РИА Новости» Польховского. — Думаю, что эти люди, которые много говорят, не знают, где команды проводят тренировки. Спасибо за такое пристальное внимание, за нами следят, а это хорошо. Значит, команда кого-то интересует. Белорусы жили наверху, сборная Украины тоже как жила, так там и живет. Также там живут норвежцы, они в гостинице, где располагаются наши девочки, но они провели сбор на 1400 метров в Обертиллиахе, потом приехали сюда на эту же высоту. В чем проблема, если мы так и остались здесь? Прежде, чем делать выводы, надо сделать сравнительный анализ».

По словам Польховского, он с трудом добивался этих мест проведения сбора, и хочет поблагодарить словенцев за то, что они помогли найти 16 мест наверху, так как это очень сложное дело.

«Сейчас все настроены на работу, понятно, что переживают тренеры, переживают спортсмены. Ну, разберемся. Здесь комплексная причина, которую необходимо посмотреть», — резюмировал тренер.

Специалист также отметил, что при проживании в городе дорога до трассы отнимала бы много сил.

«Порядка 16 дней мы имели возможность тестировать трассу, а это никому не интересно, — объяснил Польховский. — Вот, что еще хотел сказать: места обычно бронируются за год. Говорят, что можно было поселиться в городе Блед — он внизу, а подниматься на тренировки нужно наверх. А между прочим, это 93 поворота по серпантину, более 20 км в дороге каждый день. И почему-то об этом никто не говорит, одни тренеры — болваны, да? Где тогда эти умные?».